ALMANYA'DAN KÜSTAH ÇIKIŞ: TÜRKİYE İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ
Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken bugün Almanya'dan yeni bir açıklama geldi. Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel "Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor" dedi.
Sözcü Dubel açıklamasının devamında "AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" diye konuştu.
Sözcü ayrıca Türkiye'ye karşı başka önlemleri de halen gözden geçirmekte olduklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
- Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
- Polis Gözetiminde Cenazeye Katıldı, İki Oğlunu Böyle Toprağa Verdi
- Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı
EKONOMİ HABERLERİ
- 17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
- Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
- Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
- Çalışanlar Dikkat! Haksız Yere Kovulursanız Bu Adımları İzleyin
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
- İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
- Alman Otomotiv Devleri Rekabeti Engellemek İçin Birlikte Mi Hareket Ediyor?
- Afganistan'da İntihar Saldırısı: En Az 35 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar