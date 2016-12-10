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almanya'dan küstah 'tl' hamlesi

ALMANYA'DAN KÜSTAH 'TL' HAMLESİ

Erdoğan'ın çağrısına Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yoğun destek gelirken, Alman emniyetinin sert yaptırımlarla gurbetçilerin hesaplarını bloke ettiği ortaya çıktı

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:11
Puan Ver : Almanya'dan Küstah 'tl' Hamlesi(10/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda dolardaki dalgalanmaların ardından milyonlarca vatandaşa 'dolarınızı bozun, TL'ye yatırın' çağrısında bulundu. 81 ilde dolar ve euro birikimlerini döviz bürolarına taşıyanlar, TL'ye kararlı bir hamleyle yatırım yaptı.



Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına Türkiye'ye gelerek destek vermesi üzerine Almanya'da ise skandal bir uygulamanın başlatıldığı öğrenildi.



Almanya'daki hesaplarındaki euro birikimlerini çekerek Türkiye'ye getiren gurbetçiler, son günlerde Alman bürokrasisinin ciddi baskısı altında. Kısa sürede yüklü miktarda para çekimi yapan Türk vatandaşların hesaplarının kilitlendiği ve şubeden dahi para çekiminin engellendiği öğrenildi.



ALMAN POLİSİ TL'YE KARŞI DEVREDE



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden (UETD) İbrahim Kılıçaslan, Almanya'da yaşanan krizi anlattı. Türkiye'ye geçtiğimiz haftalarda iki kez 10 bin'er euro getirerek TL'ye destek veren ve sonrasında 20 bin euroyu banka aracılığıyla gönderen Kılıçaslan, bu hamlelerinin ardından baskıyla karşılaştığını ifade etti.



Frankfurt emniyet güçlerinin Kılıçaslan'ın hesabına müdahale ettiği ve para çekiminin bloke olduğu belirlenirken, Kılıçaslan'ın günde sadece 400 euro çekmesine izin verildiği görüldü.



'Parayı nereden aldın?', 'Nasıl biriktirdin?', 'Neden Türkiye'ye yolluyorsun?' gibi güvenlik prosedürünün ağır koşullarla işletildiğini anlatan Kılıçaslan, hesabı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.



 



kaynak:memurlarnet








Etiketler: Almanya  Dan  Küstah    Tl    Hamlesi    haber

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