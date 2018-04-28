Almanya'da KRV eyalet hükümeti, Almanya'nın Solingen şehrindeki anma törenine katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı herhangi bir seçim konuşmasını yaptırmama kararı aldı.

PARLAMENTODA KONUŞMA YAPMASINA İZİN VERİLMEDİ

Düsseldorf eyalet parlamentosunun Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekillerinin Çavuşoğlu'nun parlamentoda konuşma yapmaması için görüştükleri ve mutabık kaldıkları belirtildi. KRV eyalet parlamentosu İhtiyarlar Heyeti'nin bu yöndeki uzlaşmasının Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Parti grupları tarafından da onaylandığı ifade edildi.

"SEÇİM KAMPANYASI SİYASİ PARTİ KAVGASINA DÖNÜŞMEMELİ"

KRV eyaleti hükümetinin sözcüsü Christian Wiermer, Solingen saldırısının yıldönümü anmasının, "siyasi parti çekişmeleriyle" gölgelenemeyeceğini ifade ederek, 29 Mayıs 1993'teki saldırının "ne Almanya ne de Türkiye'deki seçim kampanyası için bir siyasi parti kavgasına dönüştürülemeyeceğini" söyledi.

GENÇ AİLESİ, DAVUTOĞLU'NU DAVET ETTİ

KRV eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma etkinliğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu davet etmişti.

29 MAYIS'TAKİ TÖRENE ÇAVUŞOĞLU DA KATILACAK

Öte yandan, Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bildirildi.

Kaynak: haberinburada