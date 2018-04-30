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Almanya'nın Eski Başbakanı'na Nişanlısının Eski Eşinden Dava
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Almanya'nın Eski Başbakanı'na Nişanlısının Eski Eşinden Dava

ALMANYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI'NA NİŞANLISININ ESKİ EŞİNDEN DAVA

Eski Almanya Başbakanı'nın kendisinden 26 yaş küçük Güney Koreli tercüman nişanlısıyla evleneceğini düşürdü. Eski koca, eski başbakanın yuvalarını yıktığını iddia etti.

Tarih : 30 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Almanya'nın Eski Başbakanı'na Nişanlısının Eski Eşinden Dava(8/10)4

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Güney Koreli tercüman nişanlısı Soyeon Kim'in eski kocası, Schröder'e dava açtı.

ALMANYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI GÜNEY KORELİ SEVGİLİSİYLE EVLENECEK

Almanya'nın eski başbakanlarından 73 yaşındaki Gerhard Schröder, Güney Koreli 47 yaşındaki nişanlısı Soyeon Kim ile evleneceğini duyurmasının ardından, Soyeon Kim'in eski kocası soluğu adliyede aldı.

KADININ ESKİ KOCASI, YUVA YIKTIĞINI İDDİA EDİP DAVA AÇTI

Kim'in eski kocası, Schröder'e tazminat davası açtı. Eski koca, Schröder'i evliliklerini yıkmakla suçluyor.

BEŞİNCİ EŞİ OLACAK KADIN KENDİSİNDEN 26 YAŞ KÜÇÜK

Soyeon Kim ile eski kocası geçtiğimiz Kasım ayında boşanmıştı. Ocak ayı içerisinde Schröder 26 yaş küçük sevgilisiyle evleneceklerini duyurmuştu.

Öte yandan, Gerhard Schröder'e dördüncü eşi Doris Schröder-Köpf'de evliliğinin bitmesinde söz konusu ilişkinin etkili olduğunu iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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