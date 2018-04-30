ALMANYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI'NA NİŞANLISININ ESKİ EŞİNDEN DAVA
Eski Almanya Başbakanı'nın kendisinden 26 yaş küçük Güney Koreli tercüman nişanlısıyla evleneceğini düşürdü. Eski koca, eski başbakanın yuvalarını yıktığını iddia etti.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Güney Koreli tercüman nişanlısı Soyeon Kim'in eski kocası, Schröder'e dava açtı.
ALMANYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI GÜNEY KORELİ SEVGİLİSİYLE EVLENECEK
Almanya'nın eski başbakanlarından 73 yaşındaki Gerhard Schröder, Güney Koreli 47 yaşındaki nişanlısı Soyeon Kim ile evleneceğini duyurmasının ardından, Soyeon Kim'in eski kocası soluğu adliyede aldı.
KADININ ESKİ KOCASI, YUVA YIKTIĞINI İDDİA EDİP DAVA AÇTI
Kim'in eski kocası, Schröder'e tazminat davası açtı. Eski koca, Schröder'i evliliklerini yıkmakla suçluyor.
BEŞİNCİ EŞİ OLACAK KADIN KENDİSİNDEN 26 YAŞ KÜÇÜK
Soyeon Kim ile eski kocası geçtiğimiz Kasım ayında boşanmıştı. Ocak ayı içerisinde Schröder 26 yaş küçük sevgilisiyle evleneceklerini duyurmuştu.
Öte yandan, Gerhard Schröder'e dördüncü eşi Doris Schröder-Köpf'de evliliğinin bitmesinde söz konusu ilişkinin etkili olduğunu iddia edilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!
- İngiltere'nin Yeni İçişleri Bakanı, Pakistan Asıllı Politikacı Sacid Cavid Oldu
- Yunan Savunma Bakanı, Osmanlı'ya İsyan Eden Kadını Amiral Yaptı, Muhalefet Çıldırdı
- Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
- Esad Pyd'yi Vurdu, Abd Savaş Uçaklarıyla Yardıma Koştu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar