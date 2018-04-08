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Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü, 30 Yaralı

ALMANYA'NIN MÜNSTER KENTİNDE ARAÇ KALABALIĞA DALDI: 4 ÖLÜ, 30 YARALI

Almanya'nın Münster kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucunda saldırganla birlikte 4 kişi öldü, altısı ağır 30 kişi yaralandı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 02:20
Puan Ver : Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü, 30 Yaralı(10/10)6

Westfälischen Nachrichten gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. Olay sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Polis olayla ilgili büyük bir operasyon başlattı.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir polis sözcüsü Münster kentinin eski şehir bölümünde operasyon yapıldığını doğruladı.

SÜRÜCÜ İNTİHAR ETTİ

Münster polis sözcüsü Andreas Bode ise gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söyledi.

Münster polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanların şehir merkezinden uzak durmaları ve ambulanslar için yolların açık tutulması çağrısında bulundu.

POLİS UYARILARDA BULUNDU

Sosyal medya üzerinden farklı spekülasyonların yayılmaması istenen açıklamada, olay yerinden fotoğrafların paylaşılmaması istendi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2016'nın son günlerinde DEAŞ'lı teröristlerinin kullandığı bir TIR Noel panayırına saldırı düzenlenmiş ve 12 kişi ölmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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