Alperen Ocakları üyesi bir grup Ayasofya müzesine girip önce tekbirler attı ardından ezan okuyup namaz kıldı. Yaşananlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup, dün Ayasofya Müzesi'ne girdi. Ezan okuyup tekbirler getiren grup, yasak olmasına rağmen Ayasofya müzesinde namaz kıldı. Yaşananlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

İKİNDİ NAMAZINI AYASOFYA'DA KILDILAR

Turistlerin içeride dolaştığı sırada gruptaki bir kişi, ezan okumaya başladı. Bunun üzerine görevliler o kişiye müdahalede bulundu. Grubun diğer üyeleri ise tekbir getirip müze içinde namaza durdu. Grup ikindi namazını Ayasofya'da kıldı.AMATÖR KAMERA TARAFINDAN KAYDEDİLDİLER

Ayasofya'da yaşananlar amatör kameraya yansıdı. Namazın ardından grup üyeleri, polis merkezine götürüldü. Grup üyeleri ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada