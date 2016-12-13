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altın 10 ayın en düşük seviyesi civarında seyretti

ALTIN 10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ CİVARINDA SEYRETTİ

Altın, yatırımcıların bu haftaki toplantıda Fed'in bu yılın ilk faiz artırımına hazırlanmaları ile birlikte 10 ayın en düşük seviyesi yakınında seyretti.

Tarih : 13 Aralık 2016, 09:23
Puan Ver : Altın 10 Ayın En Düşük Seviyesi Civarında Seyretti(10/10)8


Altın, yatırımcıların bu haftaki toplantıda Fed'in bu yılın ilk faiz artırımına hazırlanmaları ile birlikte 10 ayın en düşük seviyesi yakınında seyretti.



Spot altın Singapur saati ile 10:22'de ons başına 1,163.16 dolar seviyesinde seyrediyordu. Metal Pazartesi günü 1,151.44 dolar iile 5 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.



Australia & New Zealand Banking Group analistleri, bugünkü raporlarında, "Altın, yüksek tahvil faizleri ve güçlü hisse senedi piyasalarının yatırımcı talebini azaltması ile birlikte, başını suyun üzerinde tutmakta zorluk çekiyor," dedi ve "Fed'in bu haftaki toplantıda faiz artırımına gitme olasılığının artması ile birlikte, yatırımcılar altın boşaltmaya devam ediyor" şeklinde görüş bildirdi.



 



kaynak:bloomberght








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