

Altının gram fiyatı, dün gün içinde 145,3 liraya kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,70 azalışla 145,9 liradan tamamladı. Bugüne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 145 lira seviyelerinden alıcı buluyor.







Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 975 liradan satılıyor.







Altının ons fiyatı ise dün, küresel piyasalarda güçlenen dolardan negatif etkilenerek günü yüzde 0,81 düşüşle tamamlamasının ardından, bugün yatay seyirle 1.243 dolar civarında işlem görüyor.







kaynak:ahaber