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altın alacaklar dikkat!

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Altının onsu bugün 1.215 doların üzerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.

Tarih : 02 Şubat 2017, 11:07
Puan Ver : Altın Alacaklar Dikkat!(9/10)8


Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini değiştirmemesinin ardından zayıflayan doların etkisiyle bugün 1.217,31 dolara kadar yükseldikten sonra 1.215 doların üzerinde dengelendi.



Altının onsu, dün ABD'de ADP özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ISM İmalat Sanayi Endeksi'nin 2 yılın zirvesine çıkmasından sonra 1.213 dolardan 1.198 dolara kadar gerilese de Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasıyla günü 1.209 dolar seviyelerinden tamamladı.



Altının onsu, bugün 1.217,31 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 1.215,60 dolar seviyelerinde seyrediyor.



Altının gram fiyatı ise dün Fed kararının ardından günü 146,67 liradan tamamladı. Bugün Asya piyasalarında 146 liranın üzerinde seyreden altının gramı, saat 09.55 itibarıyla 146,84 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yükselişlerine devam edebilmesi için 1.220 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, bugün altının gram fiyatında 146-148 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Altın  Alacaklar  Dikkat    haber

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