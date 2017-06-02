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altın alacaklar dikkat!

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, 143.5 lira seviyesinde dengelendi

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:30
Puan Ver : Altın Alacaklar Dikkat!(9/10)8


Dün, 143.2 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.32 değer kaybıyla 143.4 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 143.5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını da 959 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,23 azalışla 1.265 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0.29 düşüşle 1.262 dolar seviyelerinden işlem görüyor.



 



kaynak:habertürk








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