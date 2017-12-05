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Altın Düşüşe Geçti

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 16:50
Puan Ver : Altın Düşüşe Geçti(7/10)3

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 159 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 260 LİRA, CUMHURİYET BİN 61 LİRA

Gram altın, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 158,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını bin 61 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.275,2 dolardan alıcı buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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