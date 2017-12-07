Dün 156,2-157,5 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 156,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 156,1 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 257 LİRA, CUMHURİYET BİN 47 LİRA

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 156,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257, Cumhuriyet altını bin 47 liradan satılıyor.Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.257,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: haberinburada