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Altın Düşüşe Geçti

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 158,9 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Altın Düşüşe Geçti(10/10)6

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 160 lirayı test eden altının gram fiyatı, bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,31 yükselerek günü 159,50 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 158,9 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 261 LİRA, CUMHURİYET BİN 64 LİRA

Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını bin 64 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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