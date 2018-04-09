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Altın Düşüşe Geçti

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 173,1 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Altın Düşüşe Geçti(7/10)3

Cuma günü, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 173,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 173,1 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 284 LİRA, CUMHURİYET BİN 158 LİRA

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 173,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.158 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.330 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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