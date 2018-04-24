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Altın Düşüşe Geçti
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Altın Düşüşe Geçti

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 174,6 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Altın Düşüşe Geçti(5/10)1

Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazancıyla 175 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 174,6 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 287 LİRA, CUMHURİYET BİN 170 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 174,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 287 lira, Cumhuriyet altını da 1.170 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 1.327,90 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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