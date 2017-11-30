Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle tüm zamanların zirve seviyesi olan 165,5 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 163,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 162,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 268 LİRA, CUMHURİYET BİN 92 LİRA

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,38 değer kaybıyla 162,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268, Cumhuriyet altını bin 92 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.283,8 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: haberinburada