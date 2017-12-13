Japon Şirket, Çalışanların Maaşını Bitcoin İle Ödeyecek
İstifa Edeceği Söylenen Tudor, Ailesini Hırvatistan'a Gönderdi
8'de 0 Çekti! Messi, Eşleştikleri Takıma Gol Atamıyor
İto Başkanı Göz Göre Göre Ölüme Gitti İddiasına Hastaneden Yanıt: Hemen Çıkmak İstedi
Dolar Düşüşe Geçti
Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Gurbetçi Marketler Avrupa'da Birleşti
İstanbul Boğazı'ndaki Kaçak Yapıları Yıkacak Müteahhit Bulunamıyor
Eto'o Antalyaspor'dan Ayrılıyor! İşte Gideceği Takım
Bakan Fakıbaba Da İndirimli Et Yiyor
Caner'in Dün Geceki Hareketi Çileden Çıkardı
Türkiye'de 57 Binden Fazla Yabancı Sermayeli Şirket Faaliyet Gösteriyor
Kasımpaşa, Deplasmanda Boluspor'a 4-1 Mağlup Olup Kupaya Veda Etti
Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
Dizi Müziklerinin Efsane İsmi Babasını Kaybetti!
Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu
Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım
Aslan, Avrupa'da Rahat Kazandı

Altın düşüşe geçti! İşte çeyrekte son durum

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 153,5 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum(5/10)1

Dün dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 153,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 153,5 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 252 LİRA, CUMHURİYET BİN 27 LİRA

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 153,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 252, Cumhuriyet altını bin 27 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.244 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Altın  Düşüşe  Geçti  İşte  Çeyrekte  Son  Durum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER