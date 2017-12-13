ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 153,5 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 153,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 153,5 lira seviyesinde dengelendi.
ÇEYREK 252 LİRA, CUMHURİYET BİN 27 LİRA
Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 153,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 252, Cumhuriyet altını bin 27 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.244 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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