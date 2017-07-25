ALTIN ELBİSELİ ADAM MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPARAK HAYATINI KAYBETTİ
Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu'ndan üzücü haber geldi. Bayoğlu, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaptı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bayoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?
1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Barkın Bayoğlu, ilkokula başladıktan kısa bir süre sonra ailesiyle İngiltere'ye göç etti. Türkiye'ye döndükten sonra Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gördü ve dereceyle mezun oldu.
İngiltere'de okuduğu sırada motosiklet tutkusu başlayan Bayoğlu, lisede ilk motosikletine sahip oldu. 2000'li yıllarda Telsim'de eğitmen olarak, bir sürede Kazakistan'da bazı işlerle uğraşan Altın Elbiseli Adam, Türkiye'ye döndükten sonra kendisine bir atölye satın aldı. Bayoğlu son zamanlarda motosikletlerle iglili YouTube'ta çektiği videolarla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Kaynak: haberinburada
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