Alman Devinden 350 Milyar Dolarlık Taşınma
Bahçeli'den Yeni Parti İçin İlk Yorum: Allah Hayırlı Etsin
Turizmciler, Hükümetten 31 Ağustos'u Da Tatil İlan Etmesini Bekliyor
Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi
Erdoğan'dan Müslümanlara Çağrı: İmkanı Olan Kudüs'ü, Mescid-İ Aksa'yı Ziyaret Etsin
Ünlü Şarkıcı Yatta Sevgilisini Öpücüklere Boğdu
Harun Kolçak'ın Cenazesinde Fotoğraf Çekilenlere, Sosyal Medyadan Büyük Tepki Geldi
Tübitak Uzmanının Evde Yaptığı Deney Sonucu Elleri Kopan Oğlu, Gözlerini De Kaybedebilir!
Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
Bülent Ersoy, Onur Akay'a Fena Çattı: Felaketlerden Felaket Beğensin
Prof. Dr. Ercan Büyük Marmara Depremi İçin Tarih Verdi!
Trabzonspor, Jose Sosa Transferini Bitirmek Üzere
Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış
Pkk'dan Su Deposuna Hain Tuzak!
Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
'esra Abla' Sevgilisi Çıktı, Mahkeme 'öteki Erkek' Kararını Verdi
İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı
Altın Elbiseli Adam Motosikletiyle Kaza Yaparak Hayatını Kaybetti
Göztepeli Taraftarın Sabri Sarıoğlu İle İlgili Mesajı, Yağmur Sarıoğlu'nu Mest Etti
Araç Kullanırken Ayağına Yılan Dolandı! İmdadına İtfaiye Yetişti

ALTIN ELBİSELİ ADAM MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPARAK HAYATINI KAYBETTİ


Altın Elbiseli Adam Motosikletiyle Kaza Yaparak Hayatını Kaybetti
Tarih : 25 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : Altın Elbiseli Adam Motosikletiyle Kaza Yaparak Hayatını Kaybetti(7/10)3

Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu'ndan üzücü haber geldi. Bayoğlu, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaptı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bayoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Barkın Bayoğlu, ilkokula başladıktan kısa bir süre sonra ailesiyle İngiltere'ye göç etti. Türkiye'ye döndükten sonra Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gördü ve dereceyle mezun oldu.

İngiltere'de okuduğu sırada motosiklet tutkusu başlayan Bayoğlu, lisede ilk motosikletine sahip oldu. 2000'li yıllarda Telsim'de eğitmen olarak, bir sürede Kazakistan'da bazı işlerle uğraşan Altın Elbiseli Adam, Türkiye'ye döndükten sonra kendisine bir atölye satın aldı. Bayoğlu son zamanlarda motosikletlerle iglili YouTube'ta çektiği videolarla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Altın  Elbiseli  Adam  Motosikletiyle  Kaza  Yaparak  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER