Motosiklet dünyasında 'Altın Elbiseli Adam' lakabıyla tanınan Barkın Bayoğlu'nun cenazesi ailesi ve arkadaşları tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alınarak, binlerce motor eşliğinde götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trajik kazasında hayatını hayatını kaybeden motosiklet dünyasının tanınmış ismi Barkın Bayoğlu'nun cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, namaz için Kerem Aydınlar Camisi'ne binlerce motor eşliğinde götürüldü.

CENAZESİNİ BABASI VE MOTORCU ARKADAŞLARI ALDI

Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım sebebiyle duran trafikte eşiyle tartışıp araçtan inen Buğra Erdem'e motosikletiyle çarpmış, akılalmaz kazada iki genç de hayatını kaybetmişti. Motosikletseverler tarafından internette ilgiyle izlenen motosiklet test sürüşü ve eğitim videolarının 'Altın Elbiseli Adam'ı Barkın Bayoğlu'nun cenazesi bugün öğle saatlerinde babası Mustafa Remzi Bayoğlu ve motorcu arkadaşları tarafından alındı.

MOTOSİKLETLİ POLİSLER DE EŞLİK ETTİ

Motosikletli Yunus polislerinin eşlik ettiği cenaze Rasathane yönünden, Başbakanlık Ofisi olarak kullanılan Vahdettin Köşkü'nün hemen yanındaki camiye getirildi. Arkadan cenaze aracına eşlik eden motosikletlilerin caminin bulunduğu sokağa girmesine izin verilmedi. Motosikletler, yakındaki bir otoparka yönlendirildi. Çengelköy yönünden gelen motosikletlilerse sokağa girdi. Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı. Onlar da aynı otoparka yönlendirildi. Motorcular yaya olarak camiye geldi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü.

ACILI BABASI KONUŞTU: BAŞARMIŞ DEMEK Kİ

Barkın Bayoğlu'nun acılı babası Remzi Bayoğlu oğlunun tabutunun başında gözyaşı dökerken, " Arkamızdan gelen motorları görseydi, çok mutlu olurdu. Başarmış demek ki" dedi. Barkın Bayoğlu'nun yakınları ve motosiklet tutkunları cenazenin başında gözyaşı döktü. Bayoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Barkın Bayoğlu'nun motosikleti kazadan sonra olay yerinden kaldırılıp inceleme için bir otoparka çekildi. 250 CC'lik spor motosiklet, kazanın izlerini taşıyor.

"YAVRUM HAKKINDA YANLIŞ ŞEYLER SÖYLEMESİNLER"

Barkın Bayoğlu ile birlikte yaşamını yitiren emlak danışmanı Buğra Erdem İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Buğra Erdem'n annesi Necla Oğuzoğlu cenazede gözyaşları içinde "Barkın'ın da 4 yaşında bir bebeği varmış. Ailesinin başı sağ olsun. Onlara da Allah sabır versin. Benim yavrum hakkında ne olur sosyal medyada yanlış şeyler söylemesinler, bizi üzmesinler" dedi.

NEDEN 'ALTIN ELBİSELİ ADAM' DENİLİYORDU?

Barkın Bayoğlu'nun 'Altın Elbiseli Adam' lakabı, Kazakistan'da bir müzede gördüğü, MÖ 5'inci yüzyılda ölen prensin kıyafetinden geliyor.

Prensin altın elbisesini ve üzeridenki Türkçe yazıları unutmayan Bayoğlu, Türkiye'ye döndüğünde bir motosiklet firmasının video çekiminde altın rengi tulum giyince konsepti de 'Altın Elbiseli Adam' üzerine kurmuş.

Kaynak: haberinburada