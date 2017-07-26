İstifanın Ardından 'fatih Terim - Galatasaray' Bombası Patlıyor!
Fatih Terim'in İstifasından Sonra Tff Şenol Güneş'e Teklif Götürdü
Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
Arazisinde Keçi Otlatan Husutmetlisini Tabancayla Vurarak Öldürdü
Fatih Terim Bıraktı, Arda Turan Dönüyor Mu?
Trump, Abd Ordusunu Translara Yasaklıyor
'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
Bir Camiyi 5 Gün Arayla 2 Kez Soyan Hırsıza Müezzinden İş Vaadi
Spor Bakanı'ndan Terim'in İstifasına İlk Yorum
Fatih Terim'in Galatasaray'a Gelme İhtimali Hisseleri Uçurdu
Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
Son Dakika! Büyükelçiler Kararnamesi Yayınlandı! Merve Kavakçı Kuala Lumpur'a Elçi Oldu
Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
Mustafa Çalışkan'ın Önderliğinde Basılan Tavuk Çiftliğinde 1 Ton Eroin Ele Geçirildi!
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabine Üyelerine Ve Milletvekillerine Toplantı Çağrısı
Yaşlı Adamı Öldüresiye Döven Gaspçı, İstanbul'da Balık Tutarken Kendini İfşa Etti
Darbeci Hain Yüzbaşı, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kaçtı Deyip Vurun Emri Vermiş!
Tost Makinesi Bozulunca Servet Kazandı! Günde 500 Tane Satıyor
İncirlik'te 'tank Avcısı' Hareketliliği! Uçaklar Ardı Ardına Kalkış Yaptı

'Altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı

'ALTIN ELBİSELİ ADAM'I SON YOLCULUĞUNA BİNLERCE MOTOSİKLETLİ UĞURLADI

Motosiklet dünyasında 'Altın Elbiseli Adam' lakabıyla tanınan Barkın Bayoğlu'nun cenazesi ailesi ve arkadaşları tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alınarak, binlerce motor eşliğinde götürüldü.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : 'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı(5/10)1

15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trajik kazasında hayatını hayatını kaybeden motosiklet dünyasının tanınmış ismi Barkın Bayoğlu'nun cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, namaz için Kerem Aydınlar Camisi'ne binlerce motor eşliğinde götürüldü.

CENAZESİNİ BABASI VE MOTORCU ARKADAŞLARI ALDI

Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım sebebiyle duran trafikte eşiyle tartışıp araçtan inen Buğra Erdem'e motosikletiyle çarpmış, akılalmaz kazada iki genç de hayatını kaybetmişti. Motosikletseverler tarafından internette ilgiyle izlenen motosiklet test sürüşü ve eğitim videolarının 'Altın Elbiseli Adam'ı Barkın Bayoğlu'nun cenazesi bugün öğle saatlerinde babası Mustafa Remzi Bayoğlu ve motorcu arkadaşları tarafından alındı.

MOTOSİKLETLİ POLİSLER DE EŞLİK ETTİ

Motosikletli Yunus polislerinin eşlik ettiği cenaze Rasathane yönünden, Başbakanlık Ofisi olarak kullanılan Vahdettin Köşkü'nün hemen yanındaki camiye getirildi. Arkadan cenaze aracına eşlik eden motosikletlilerin caminin bulunduğu sokağa girmesine izin verilmedi. Motosikletler, yakındaki bir otoparka yönlendirildi. Çengelköy yönünden gelen motosikletlilerse sokağa girdi. Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı. Onlar da aynı otoparka yönlendirildi. Motorcular yaya olarak camiye geldi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü.

ACILI BABASI KONUŞTU: BAŞARMIŞ DEMEK Kİ

Barkın Bayoğlu'nun acılı babası Remzi Bayoğlu oğlunun tabutunun başında gözyaşı dökerken, " Arkamızdan gelen motorları görseydi, çok mutlu olurdu. Başarmış demek ki" dedi. Barkın Bayoğlu'nun yakınları ve motosiklet tutkunları cenazenin başında gözyaşı döktü. Bayoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Barkın Bayoğlu'nun motosikleti kazadan sonra olay yerinden kaldırılıp inceleme için bir otoparka çekildi. 250 CC'lik spor motosiklet, kazanın izlerini taşıyor.

"YAVRUM HAKKINDA YANLIŞ ŞEYLER SÖYLEMESİNLER"

Barkın Bayoğlu ile birlikte yaşamını yitiren emlak danışmanı Buğra Erdem İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Buğra Erdem'n annesi Necla Oğuzoğlu cenazede gözyaşları içinde "Barkın'ın da 4 yaşında bir bebeği varmış. Ailesinin başı sağ olsun. Onlara da Allah sabır versin. Benim yavrum hakkında ne olur sosyal medyada yanlış şeyler söylemesinler, bizi üzmesinler" dedi.

NEDEN 'ALTIN ELBİSELİ ADAM' DENİLİYORDU?

Barkın Bayoğlu'nun 'Altın Elbiseli Adam' lakabı, Kazakistan'da bir müzede gördüğü, MÖ 5'inci yüzyılda ölen prensin kıyafetinden geliyor.

Prensin altın elbisesini ve üzeridenki Türkçe yazıları unutmayan Bayoğlu, Türkiye'ye döndüğünde bir motosiklet firmasının video çekiminde altın rengi tulum giyince konsepti de 'Altın Elbiseli Adam' üzerine kurmuş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Altın  Elbiseli  Adam  I  Son  Yolculuğuna  Binlerce  Motosikletli  Uğurladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER