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altın fiyatları çakıldı!

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI!

Altının ons fiyatı, Fed'in faiz artırım kararı sonrasında Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 129 liranın altına geriledi

Tarih : 15 Aralık 2016, 11:46
Puan Ver : Altın Fiyatları Çakıldı!(10/10)12


Altının ons fiyatı, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırması sonrasında 1.134,9 dolar ile 3 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.



Fed dün politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Faiz kararının yanı sıra gelecek seneye ilişkin Fed üyelerinin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkmasının ardından emtia piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyrin bugüne de taşınmasıyla ons altın 3 Şubat'tan bu yana en en düşük seviyesi olan 1.134,9 dolara kadar geriledi.



 



kaynak:habertürk








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