ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU ? ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 160,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.
ÇEYREK 265 LİRA, CUMHURİYET BİN 80 LİRA
Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,50 değer kazancıyla 161,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265, Cumhuriyet altını bin 80 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kazancıyla 1.275,8 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: haberinburada
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