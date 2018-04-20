Altın Fiyatları Sakinledi
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Altın Fiyatları Sakinledi

ALTIN FİYATLARI SAKİNLEDİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne sakin başlamasının ardından 174,7 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Altın Fiyatları Sakinledi(10/10)6

Önceki günkü sert düşüşün ardından, dün görece sakin bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 174,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 174,7 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 286 LİRA, CUMHURİYET BİN 168 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 10.10 itibarıyla 174,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.168 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.344 dolar seviyesinden işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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