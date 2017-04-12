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Altın Fiyatları Tutulamıyor... 5 Ayın Zirvesine Çıktı
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altın fiyatları tutulamıyor... 5 ayın zirvesine çıktı

ALTIN FİYATLARI TUTULAMIYOR... 5 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Suriye ve Kuzey gerilimleri nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Güvenli liman olarak bilinen altının onsu 1,277.35 dolara çıkarak son 5 ayın zirvesine çıktı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:14
Puan Ver : Altın Fiyatları Tutulamıyor... 5 Ayın Zirvesine Çıktı(5/10)2


Altın fiyatları, beş ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Altının onsu yüzde 1,277.35 dolar ile 1 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 1,277.12 dolara geldi.



 



kaynak:hürriyet








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