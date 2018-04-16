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Altın Fiyatları Yükselince Aşiretler, Düğün Süresini Kısalttı
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Altın Fiyatları Yükselince Aşiretler, Düğün Süresini Kısalttı

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİNCE AŞİRETLER, DÜĞÜN SÜRESİNİ KISALTTI

Hakkari'de yükselen altın fiyatları nedeniyle aşiretler, 3 gün 3 gece yapılan düğünleri bir güne indirdi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Altın Fiyatları Yükselince Aşiretler, Düğün Süresini Kısalttı(7/10)3

Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Merzan Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda iş adamı Halife Özkan'ın kardeşi Ramazan Özkan ile Leyla Özkan çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine İran ve Irak'tan kanaat önderleri, iş adamları, kamu kurum amirleri ve yüzlerce davetli katıldı.

MARUFİ AŞİRETİ DÜĞÜNLERİ BİR GÜNE İNDİRDİ

İş adamı Halife Özkan, altın ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aşireti olarak bu yıl yapacakları düğünleri bir güne indirme kararı aldıklarını söyledi. Özkan, "Bugün ailemizin son beşiği kardeşim Ramazan'ın düğünü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hakkari'de bilindiği üzere düğünler iki gün iki gece sürerdi. Maalesef altın, dolar ve euro, son zamanların en büyük seviyesine çıktı. Bu da düğünlerimize fazlasıyla yansıdı. Özkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf çıkarmamak için bu yıl yapılacak olan düğünlerimizi bir güne indirme kararı aldık. Umarım herkes bu karara uyar. Tek temennimiz altın ve dolar fiyatlarının bir an önce düşmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu günümüzde gerek yurt dışından gerekse de il ve ilçelerden zahmet edip düğünümüze gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİĞİ İÇİN ANCAK ÇEYREK ALTIN TAKABİLDİK"

Düğüne gelen Gülşen Kılınç ise altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı damada çeyrek altın takmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kılınç, "Bugün amca oğlumun düğününe geldik. Altın fiyatları yükseldiği için ancak çeyrek altın takabildik. Zaten düğünlerimizde damadın yakın akrabaları altın takar, davetliler ise zarf içerisinde para verir. Altının yükselmesi hepimizi etkiledi. Umarım bir düşüş sergiler. Yoksa bu yıl düğünlerimiz bize çok masraflı olacak" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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