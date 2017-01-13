

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi yatırımcıyı da heyecanlandırdı. Çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz gün 240 lira seviyesinde gezerken, gün içinde değişkenlik gösteren fiyatları piyasalarda da dikkat çekti. Altın fiyatlarının yükselmesi ile değer kazanan yatırım altınları fiyatları dikkatle takip ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte çeyrek altın fiyatlarının piyasadaki değeri







Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı 1.000 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor. Bu rakamlarla altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.







Serbest piyasada altının gram fiyatı, uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tarihi zirvesi olan 151,6 lirayı gördü. Dün yüzde 2,2 artarak yükselişini üst üste 5'inci güne taşıyan gram altın günü 148,2 liradan tamamlamıştı.







İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,35 düşüşle 146,30 liradan işlem gördü.











ALTININ GRAMI 152 LİRAYA DAYANDI







Altının gram fiyatı, bugün rekorunu 151,6 lirayı taşımasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,5 primle 150,5 lirada dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor.







Altının ons fiyatı ise ABD başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın dün akşamki açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 23 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.201 dolara çıktı.







kaynak:hürriyet