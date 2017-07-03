Son zamanların en akıllıca yatırım araçlarından birisi olan altın son zamanlarda fiyatları ile birlikte hızlı düşüşünü sürdürüyor. Düşüşün nedeni araştırıldığı zaman hisse senetleri ve tahvil faizlerinin hızlı yükselişinin buna sebep olduğu düşünülüyor.



Son zamanların en akıllıca yatırım araçlarından birisi olan altın son zamanlarda fiyatları ile birlikte hızlı düşüşünü sürdürüyor. Düşüşün nedeni araştırıldığı zaman hisse senetleri ve tahvil faizlerinin hızlı yükselişinin buna sebep olduğu düşünülüyor.



Altın fiyatlarının bir süredir düşüş eğiliminde olması yatırımcılarını da olumsuz bir şekilde etkilemeye başladı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğinin altın fiyatlarını olumsuz anlamda etkilediği düşünülüyor. Küresel piyasalarda son dönemlerde hisse senetleri rekor sayılabilecek bir yükseliş yaşadı. Aynı zamanda tahvil faizleri de beklenenlerin üzerinde artış gösterdi. Talepler bu doğrultuda zayıflamaya başladı. Haziran ayında yüzde 2.2 seviyelerinde yaşanan kaybın ardından talep düşüklüğünün devam etmesi altın fiyatlarını olumsuz anlamda etkiledi.















kaynak:ekonomi7