Altın fiyatları düşüşüne devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gram fiyatı 143,30 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 235 lira seviyesinden alıcı buluyor. İşte en güncel fiyatlar...



Altın fiyatları haftanın kapanış gününe yaklaşılırken düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcısı ve yaz aylarının gelmesi ile düğünlerde hediyelik alacak olan vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları 143 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte en güncel altın fiyatları...











kaynak:gazetevatan