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altın fiyatlarında ibre aşağı çevrildi!

ALTIN FİYATLARINDA İBRE AŞAĞI ÇEVRİLDİ!

Altın fiyatları düşüşüne devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gram fiyatı 143,30 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 235 lira seviyesinden alıcı buluyor. İşte en güncel fiyatlar...

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:58
Puan Ver : Altın Fiyatlarında İbre Aşağı Çevrildi!(10/10)9


Altın fiyatları haftanın kapanış gününe yaklaşılırken düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcısı ve yaz aylarının gelmesi ile düğünlerde hediyelik alacak olan vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları 143 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte en güncel altın fiyatları...





 



kaynak:gazetevatan








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