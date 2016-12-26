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altın fiyatlarında son durum! çeyrek bugün...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! ÇEYREK BUGÜN...

Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle geçen hafta kapanışı olan 1.134 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Tarih : 26 Aralık 2016, 16:05
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Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle geçen hafta kapanışı olan 1.134 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bugün ABD ve Avrupa piyasalarının neredeyse tamamı Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.



 Altının gram fiyatı da cuma günü 127,2 lirayı görmesinin ardından sınırlı da olsa yükselişe geçerek haftayı 128 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla 127,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210, Cumhuriyet altını 855 liradan satılıyor.

 



 



kaynak:milliyet








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