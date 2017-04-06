

Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.







Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 148 lira sınırına gerilemesinin ardından dolar kurundaki artışla yükselişe geçti.







149,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın 148,9 lira seviyesinde dengelendi.







kaynak:ahaber