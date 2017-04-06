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altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, 149 lirayı aşarak yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Çeyrek altın 245 liradan satılıyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 10:49
Puan Ver : Altın Fiyatlarında Son Durum(10/10)7


Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.



Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 148 lira sınırına gerilemesinin ardından dolar kurundaki artışla yükselişe geçti.



149,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın 148,9 lira seviyesinde dengelendi.



 



kaynak:ahaber








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