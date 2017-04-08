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altın güldürdü, borsa üzdü

ALTIN GÜLDÜRDÜ, BORSA ÜZDÜ

Bu hafta altının gramı yüzde 4,46 değer kazanırken borsa yarım puan geriledi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:29
Puan Ver : Altın Güldürdü, Borsa Üzdü(9/10)7


Bu hafta altın ve döviz yatırımcısını güldürürken, borsa üzdü. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,51 değer kaybetti, altın ise yüzde 4,46 değer kazandı.



BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 89.069,69, en düşük ise 87.997,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,51'lik azalışla 88.497,33 puandan tamamladı.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Altın  Güldürdü  Borsa  Üzdü    haber

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