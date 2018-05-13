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Altın kemer maçında Türk boksörün rakibi belli oldu

ALTIN KEMER MAÇINDA TÜRK BOKSÖRÜN RAKİBİ BELLİ OLDU

Kıtalar Arası Altın Kemeri mücadelesinde Fırat Arslan'ın rakibi Ganalı Isaac Paa Kwesi Ankrah olacak.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Altın Kemer Maçında Türk Boksörün Rakibi Belli Oldu(8/10)4

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, WBO (Dünya Boks Organizasyonu) Kıtalar Arası Altın Kemeri için ringe çıkacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleşecek olan maç, Trabzon'da oynanacak. Arslan'ın rakibi ise Ganalı Isaac Paa Kwesi Ankrah olarak açıklandı. Yeni rakibi hakkında bir açıklamada bulunan Fırat Arslan, her rakibi ciddiye aldığını vurgulayarak, "Benim için basit rakip yoktur. Her rakip için iyi hazırlanırım. Hiçbir boksörü hafife almam. Benim hedefim dünya şampiyonluğudur. Bu maçı da bir basamak olarak görüyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi içindeyiz, antrenmanlarımız mükemmel yürüyor ve bu maçı kazanacağıma olan inancım tamdır" şeklinde konuştu.

MENAJERİ: BOKS KONSEYİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Fırat Arslan'ın menajeri Okan Yavuz, rakibin vize işlemleri için yoğun çalıştıklarını belirterek, "Gana başkonsolosluğumuz ile yapmış olduğumuz uzun görüşmeler sonucu vize işlemlerini hallettik. Konsolosluk görevlileri ve başkonsolosumuza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Doktor raporları ve diğer işlemler bizi uğraştırsa da, Malik Promotion olarak tüm bu zorlukların üstesinden gelecek tecrübe, bilgi ve kapasiteye sahibiz. 19 Mayıs gecesi Ganalı rakibi Fırat Arslan'ın karşısına çıkaracağız. Dünyanın dört büyük boks federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen dönemlerde spor severlere büyük sürprizler yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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