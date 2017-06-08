

Işıl Alben, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığını belirterek, milli takımın hedefleriyle ilgili olarak, "Tabii ki herkes şampiyon olmak ister. Avrupa şampiyonasında favoriler var ama sürprizler de olabiliyor. Açıkçası altın madalya ile dönmek istiyoruz. Bir madalya da bize çok büyük mutluluk verir." dedi.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki play-off mücadeleleri nedeniyle uzun bir hazırlık dönemi şansı bulamadıklarını aktaran Işıl, "Hazırlıklarımız güzel geçiyor. Bu sene Avrupa Şampiyonası çok yakın tarihte olduğu için kısa bir hazırlık sürecimiz var. Bunu en verimli şekilde geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kulandı.



Milli takımın, Rusya ile oynadığı iki hazırlık maçını kaybettiğini hatırlatan Işıl Alben, "Önümüzde de Letonya ile oynayacağımız iki hazırlık maçı var. Daha önce oynadığımız maçlarda yaptığımız hataları tekrar etmeyerek Avrupa Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.







kaynak:sabah