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altın tahviline kuyumculardan tepki

ALTIN TAHVİLİNE KUYUMCULARDAN TEPKİ

Hükümetin hayata geçirmek istediği 'altın tahvili' ve 'altına dayalı kira sertifikası' sistemine İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel tepki gösterdi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:13
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Hükümetin hayata geçirmek istediği 'altın tahvili' ve 'altına dayalı kira sertifikası' sistemine İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel tepki gösterdi. Baransel, sisteminin bankalara yarayacağını savunurken düzenlemeyi eleştirdi. Kuyumcu Ali Bayramoğlu ise bu sistemin yastık altı mantığının yerini alamayacağını öne sürdü.



Bireysel tasarrufu arttırmak için sürdürülen girişimler kapsamında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla 'altın tahvili' ve 'altına dayalı kira sertifikası' olmak üzere 2 yeni güvenli yatırım aracını finansal sisteme katacaklarını açıkladı. Finansal sisteme derinlik kazandırması beklenen yatırım araçlarının, vatandaşların yastık altı denilen altın birikimine ilave getiri sağlaması hedeflendi.



 



kaynak:hürriyet








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