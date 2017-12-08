2017 yılının en iyi futbolcusu belli oldu. Büyük bir merakla beklenen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya verildi.

Cristiano Ronaldo daha önce; 2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında bu ödülün sahibi olmuştu.

MESSI'Yİ YAKALADI

Messi'nin 5 kez kazandığı ödülü Portekizli yıldız Ronaldo da 5 kere elde etmeyi başardı.

Kaynak: haberinburada