ALTIN TOP (BALLON D'OR) 2017'NİN SAHİBİ CRİSTİANO RONALDO!
2017 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.
2017 yılının en iyi futbolcusu belli oldu. Büyük bir merakla beklenen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya verildi.
Cristiano Ronaldo daha önce; 2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında bu ödülün sahibi olmuştu.
MESSI'Yİ YAKALADI
Messi'nin 5 kez kazandığı ödülü Portekizli yıldız Ronaldo da 5 kere elde etmeyi başardı.
Kaynak: haberinburada
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