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Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
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Altın Top (Ballon d'Or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!

ALTIN TOP (BALLON D'OR) 2017'NİN SAHİBİ CRİSTİANO RONALDO!

2017 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 04:30
Puan Ver : Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!(6/10)2

2017 yılının en iyi futbolcusu belli oldu. Büyük bir merakla beklenen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya verildi.

Cristiano Ronaldo daha önce; 2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında bu ödülün sahibi olmuştu.

MESSI'Yİ YAKALADI

Messi'nin 5 kez kazandığı ödülü Portekizli yıldız Ronaldo da 5 kere elde etmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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