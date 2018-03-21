ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Altının gram fiyatı 167,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Güne pozitif başlayan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,4 liraya kadar yükseldi.
TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Altının gram fiyatı saat 16.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 167,2 liradan, altının ons fiyatı da yüzde 0,9 artışla 1.323 dolardan işlem görüyor.
FED TOPLANTISI ÖNCESİ ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı kararları öncesinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti. Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısının da izlenmesi gerektiğini söyledi.
ALTIN FİYATLARI FAİZ BEKLENTİLERİNE ETKİ EDECEK
Analistler, Powell'ın açıklamaları ve Fed üyelerinin 2018 yılının tamamına ilişkin faiz beklentilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 164 liranın destek, 167,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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