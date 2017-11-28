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Altın Yeni Güne Yükselişle Başladı

ALTIN YENİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,8 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Tarih : 28 Kasım 2017, 12:10
Puan Ver : Altın Yeni Güne Yükselişle Başladı(8/10)4

Dün, dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 162,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 162,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 268 LİRA, CUMHURİYET BİN 92 LİRA

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 162,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268, Cumhuriyet altını bin 92 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise güne yatay başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.293,1 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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