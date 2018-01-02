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Altın Yılın İlk İşlem Gününe Yükselişle Başladı

ALTIN YILIN İLK İŞLEM GÜNÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 159,3 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Altın Yılın İlk İşlem Gününe Yükselişle Başladı(5/10)1

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 158,80 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 159,3 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 261 LİRA, CUMHURİYET BİN 65 LİRA

Gram altın, yılın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 159,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını bin 65 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise son dönemdeki yukarı yönlü seyrine devam ederek 1.310,35 dolar ile 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.309,7 dolar seviyesinde dengelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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