ALTIN, YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 162 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi.
ÇEYREK 267 LİRA, CUMHURİYET BİN 88 LİRA
Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,52 artışla 162,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.088 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan pozitif yönde etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazancıyla 1.339,24 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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