Dün dolar kuru ve ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybıyla 153,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 153,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 252 LİRA, CUMHURİYET BİN 28 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,32 değer kazancıyla 153,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 252, Cumhuriyet altını bin 28 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı dün 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesi olan 1.241 dolara kadar geriledi. Dünkü değer kaybının ardından Asya piyasalarında bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.246 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: haberinburada