Dün, dolar kurunun 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 157,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 157,9 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 259 LİRA, CUMHURİYET BİN 56 LİRA

Gram altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 157,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 259 lira, Cumhuriyet altını bin 56 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden destek bulan altının ons fiyatı, 1.296 dolar ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 1.295 dolar seviyesinde dengelendi.

Kaynak: haberinburada