Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle günü 161,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 265 LİRA, CUMHURİYET BİN 80 LİRA

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 161,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265, Cumhuriyet altını bin 80 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.274,2 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: haberinburada