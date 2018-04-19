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Altın yükselişe geçti! İşte çeyrekte son durum

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 175,3 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Altın Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum(9/10)5

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 değer kaybıyla 173,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 175,3 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 288 LİRA, CUMHURİYET BİN 172 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 175,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.172 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.353,4 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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