ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 175,3 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 değer kaybıyla 173,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 175,3 lira seviyelerinde dengelendi.
ÇEYREK 288 LİRA, CUMHURİYET BİN 172 LİRA
Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 175,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.172 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.353,4 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
- Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
- Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar