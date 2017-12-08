ALTIN YÜKSELİŞİNİ DEVAM ETTİRİYOR
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,4 lira seviyesinde dengelendi.
Dün ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 155 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,4 lira seviyesinde dengelendi.
ÇEYREK 255 LİRA, CUMHURİYET BİN 40 LİRA
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,22 değer kazancıyla 155,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını bin 40 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesi olan 1.243,9 dolara kadar geriledi. Dünkü sert hareketin ardından bugüne yükselişle başlayan ons altının fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 1.249,3 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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