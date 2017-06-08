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altının gramı 147 liranın altında dengelendi

ALTININ GRAMI 147 LİRANIN ALTINDA DENGELENDİ

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 146,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:02
Puan Ver : Altının Gramı 147 Liranın Altında Dengelendi(7/10)9


Dün, gün içinde 147,6 lira ile son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkan gram altın, bu seviyelerde tutunamasa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 146,8 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 146,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını da 982 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.295 doları test etmesi sonrasında düşüşe geçti ve günü yüzde 0,55 azalışla 1.287 dolardan tamamladı. Ons altın, şu dakikalarda 1.285-1.289 dolar aralığında yatay seyrediyor.



 



kaynak:haber7








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