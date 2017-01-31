Saldırı Hazırlığındaki Terörist Keşif Yaparken Yakalandı
15 Temmuz'un 6 Kişilik Beyin Takımı Açıklandı
Emlak Konut'un 20 Yıl Vadeli Kampanyası Başlıyor!
Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' Çağrısı
Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap
Denizli Otomobiller Karşılıklı Çarpıştı: 1 Ölü
Ani Görme Kaybını Önemseyin Yoksa…
Altının Kilogramı 146 Bin 750 Liraya Yükseldi
Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme
Demirtaş'ın 142 Yıl Hapsini İsteyen İddianame Kabul Edildi
En Çok Talep Yerli Otomobile!
Gülse Birsel Ve Engin Günaydın'dan Sürpriz Proje
Dişlere Verdiği Zararı Bilseniz Asla Yapmazsınız!
Adebayor'un Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı!
Rusların Yarısı Okulda Başörtüsüne Olumlu Bakıyor
Yüzde 100 Yerli Füze Savunma Sistemi Borada Sona Gelindi
Otoyol Projesinin Çed Toplantısında Gerginlik
Çorum Da Süs Havuzları Buz Tuttu
Berna-Gökhan Kavgası Panorama Da Konuşuldu
Reina Saldırısıyla İlgili 14 Şüphelinin Tutuklanması ...

altının kilogramı 146 bin 750 liraya yükseldi

ALTININ KİLOGRAMI 146 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 750 liraya yükseldi.

Tarih : 31 Ocak 2017, 17:01
Puan Ver : Altının Kilogramı 146 Bin 750 Liraya Yükseldi(8/10)9


Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 750 liraya yükseldi.





Altın piyasasında, 17 işlemde 13 milyon 751 bin 448,23 liralık ve 15 işlemde 28 milyon bin 597,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli· Maden, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kazandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Altının  Kilogramı  146  Bin  750  Liraya  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER