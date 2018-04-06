ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 173 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 172,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 173 lira seviyelerinde dengelendi.
ÇEYREK 284 LİRA, CUMHURİYET BİN 157
Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.157 liradan satılıyor.
Sabah saatlerinde Asya piyasalarında 1.334 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.324 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cayır Cayır Yanmıştı! Küle Dönen Hastane Havadan Görüntülendi
- Kahraman Pilotlar Irak'ı Pkk'ya Dar Etti: 2 Günde 59 Ölü
- İranlı Uyuşturucu Baronu Naci Şerifi Zindaşti İle 9 Adamı İstanbul'da Yakalandı
- 18 İlde Hakim Ve Savcı Adaylarına Fetö Operasyonu: 13'ü Avukat 38 Kişi İçin Gözaltı Kararı
- Tosun'un Arjantinli Karakutusu Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar