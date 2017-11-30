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Altınla ilgili flaş tahmin! Gramı 170 lirayı bulacak

ALTINLA İLGİLİ FLAŞ TAHMİN! GRAMI 170 LİRAYI BULACAK

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, altının 170 lirayı görmesinin çok sürpriz olmayacağını belirtti.

Tarih : 30 Kasım 2017, 19:00
Puan Ver : Altınla İlgili Flaş Tahmin! Gramı 170 Lirayı Bulacak(5/10)1

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, gram altında yaşanan yükselişin devam edeceğini belirtti. Altının gram fiyatının 165-166 TL civarına çıktığını aktaran İşler, "Bugün piyasaya bakıldığında dolar/TL'nin 3,90- 4 TL aralığında bir seyir için yön bulmaya çalıştığını görüyoruz. Böyle bir durumda, bugün itibarıyla 1,283-1,284 bandında yatay bir seyir izleyen ons altının 1,280-1,295 bandında işlem göreceği varsayımıyla gram altının 165-167 TL, hatta altının gramının 170 TL'yi görmesi çok sürpriz olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"ALTIN VE DOLARDAKİ YÜKSELME SUNİ"

İşler, altının ülke içinde beklemede olduğuna işaret ederek, "TÜİK'in bugün açıkladığı dış ticaret verilerine bakıldığında Ocak-Ekim döneminde 15 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldı. Altın ve mücevher ihracat rakamı bu verilerin altında olduğuna göre, bu rakamın önemli bir kısmının ülkemizde kaldığını söyleyebiliriz" bilgilerini verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), rezervlerinde son dönemde altın miktarına ağırlık verdiğini belirten İşler, geri kalan kısmın ise halk tarafından güvenli liman olarak görülen altına yapılan yatırımdan kaynaklandığını ifade etti.

"KARIŞIKLIKLAR ALTINA İLGİYİ CANLI TUTUYOR"

Amerika'da ekonomi ayağında her ne kadar olumlu işaretler gelse de dünyada jeopolitik ve siyasi risklerin azalmadığına dikkati çeken İşler, şunları kaydetti:

"Kuzey Kore'nin dün yeniden füze denemesi yapması, yakın coğrafyamızdaki karışıklıklar altına olan ilgiyi her zaman canlı tutuyor, ülke paralarına olan güvensizlikler nedeniyle kurumsal ve bireysel yatırımcılar, tercihlerini yine altından yana kullanıyor.

Ülkemizde altın ve dolarda son haftalarda görülen yükselmenin normal olmadığını, suni olduğunu ve kısa süre sonra normal seyrine döneceğine inanıyorum. Dalgalı hareket, psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor ve ABD'de başlayan davanın bu anlamda fazlaca köpürtülerek, piyasaların ve oyuncuların manipüle edildiğini düşünüyorum. Bu anlamda, medyamız ve kamuoyu da bu davaya ederinden fazla değer yükleyerek, ister istemez bu olumsuz tabloya ve dalgalı seyre katkı sunuyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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