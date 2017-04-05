Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıkladığı “altın tahvili” ve “altına dayalı kira sertifikası”ndan sonra altında bir hamle daha geldi



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in hafta sonunda, yastıkaltındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla “altın tahvili” ve “altına dayalı kira sertifikası” olmak üzere iki yeni güvenli yatırım aracını ‘kısa sürede' finansal sisteme katacaklarını açıklamasının ardından altınla ilgili bir hamle daha geldi.



Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin artışı için Türkiye'de cevherden üretilen altının işlenmemiş standart altına dönüştürülüp borsaya kote edildikten sonra Merkez Bankası'na öncelikli alım hakkı getirileceği öğrenildi.







kaynak:habertürk