Altınordu - İstanbulspor maçında kazanan, 3-1'lik skorla Altınordu oldu. Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasındaki mücadele, Bornova Stadı'nda oynandı.

İstanbulspor, 14. dakikada İbrahim ile öne geçerken, Altınordu'ya galibiyeti getiren goller, 31. ve 90+5. dakikalarda Mirkan ile 45. dakikada Kerim ile geldi.

ALTINORDU PUANINI 42 YAPTI

Bu sonucun ardından Altınordu puanını 42 yaparken, İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak, İstanbulspor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada