ALTINORDU BAŞKANI: ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İNGİLTERE'YE TRANSFER OLACAK
Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, "Çağlar Söyüncü, Premier Lige gidiyor. Büyük takımlar peşinde." dedi.
Altınordu Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan, eski futbolcuları Çağlar Söyüncü'nün yeni adresini açıkladı.
"İNGİLTERE'YE GİDİYOR"
Özkan, şu an Bundesliga'da Freiburg forması giyen ve adı transferde bir çok kulüple anılan eski futbolcusu için, "Çağlar Söyüncü, Premier Lig'e gidiyor. Büyük takımlar peşinde. Bayern Münih takımının izlediğini de biliyorum. Çok fazla bilgi vermiyorlar ama izlediklerini öğrendim. Güçlü, başarılı bir oyuncu ve bizimde payımız olduğu için bana da sordular. Artık burada 'Körler, sağırlar birbirini ağırlar' işini bitirip ihracat yapmamız lazım" dedi.
"CENGİZ'İN ALLAH VERGİSİ YETENEĞİ VAR"
Roma forması giyen bir başka eski oyuncuları Cengiz Ünder hakkında da konuşan Mehmet Seyit Özkan, "Cengiz'in zaten Allah vergisi bir yeteneği var. Messi yanında oynasa bu çocuk için der yani iyi ki yanımda oynuyor diye. Ben mesela Cengiz'e 16 yaşından beri Hagi'nin yolundan gideceksin dedim. Hagi gibi 35 metre diagonal pas atmalar, beklemedik şutlar gibi özellikleri var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yargıtay Karar Verdi: Aldatılan Kadının Eşine, 'g..T' Demesi Kusur Sayılmaz
- Bahar Havasına Aldanmayın! İstanbul'a Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor
- Polise Büyük Şok! Köye Eroin İmalathanesi Kurmuşlar
- Fransız Dj Uyuşturucu Kuryesi Çıktı! Milyonlarca Liralık Uyuşturucuyla İstanbul'da Yakalandı
- Düğmeye Basıldı, Seri Üretim Başlıyor
EKONOMİ HABERLERİ
- Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
- Savaş Resmen Başladı! Çin Ambargolu Ürün Listesini Yayınladı
- Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar